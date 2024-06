Pelargonie będą dwa razy większe. Potrzebny produkt masz w kuchni

Skoro już wiesz, jak poprawnie pielęgnować tę piękną roślinę, czas poznać kolejny sekret, czyli nawóz do pelargonii. Z pewnością wiesz, że płatki owsiane są pełne cennych składników odżywczych. Okazuje się, że są zdrowe nie tylko dla organizmu ludzkiego, ale również mają pozytywny wpływ na rośliny.

Aby przygotować nawóz do pelargonii, umieść w naczyniu trzy łyżki płatków owsianych, a następnie zalej je litrem letniej wody. Pozostaw miksturę na około trzy godziny. Po tym czasie zamieszaj całość i przelej do butelki. Gotową odżywkę możesz używać raz na dwa tygodnie. Pamiętaj jednak, aby nie zamoczyć liści, ponieważ to może spowodować choroby grzybowe.