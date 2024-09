Przytnij w tym terminie. Tuje szybko się odwdzięczą

Ok, rozumiem

Tuje, choć są proste w uprawie, należy pamiętać o ich regularnym podcinaniu. Kiedy to zrobić, by móc cieszyć się piękną i okazałą rośliną? Okazuje się, że to już ostatni dzwonek.

Tuje to niezwykle popularne rośliny, które przy niewielkim nakładzie pracy mogą zachwycać nas swoim wyglądem niemal przez cały rok. Nic więc dziwnego, że często zdobią podjazdy, ogrody oraz podwórka. Jak jednak o nie właściwie zadbać? Wystarczy pamiętać o jednym.

Kiedy należy przycinać tuje?

Decydują się na nie zarówno profesjonalni ogrodnicy, jak i osoby, które nie do końca znają się na roślinach. Swoim wyglądem pięknie zdobią posesje niezależnie od pory roku. Nie są one zbyt wymagające, a w dodatku niestraszne im także mrozy.

Tuje można sadzić do późnej jesieni, jednak najlepiej jest to zrobić co najmniej na sześć tygodni przed pierwszymi przymrozkami. Rośliny te uwielbiają słońce, dlatego dobrze czują się w dobrze nasłonecznionych miejscach. Śmiało można także sadzić je w półcieniu. Należy również pamiętać o regularnym podlewaniu.

Rośliny te należy podcinać także trzy razy w roku. Pierwszy raz na wiosnę, czyli na przełomie marca oraz kwietnia, drugi w czerwcu, a trzeci na koniec sierpnia. Najpóźniej na początku września. Zbyt późne przycięcie sprawi, że roślina zmarnieje. Nie powinno się jednak tego robić w przypadku tui mniejszych niż 1,5 m lub które mają mniej niż rok.

Jak podcinać tuje?

Każde przycinanie tui będzie wyglądało zupełnie inaczej. W przypadku pierwszego i drugiego cięcia możemy każdy z pędów skrócić nawet o 1/2 ich długości. Dzięki temu roślina będzie mogła dużo lepiej się rozkrzewić. Z kolei podczas ostatniego przycinania w roku gałązki skracamy o ok. 1-2 cm.

Jesienią warto pamiętać także o nawożeniu tui. Najlepiej jest to zrobić najpóźniej w październiku, tak by móc dostarczyć roślinie niezbędnych do prawidłowego wzrostu substancji odżywczych.

