Psycholożka: W związku pewne rzeczy trzeba zachować dla siebie

Te osoby są świadome tego, co robią, ale bardzo wierzą w to, w co wierzą. Bywa, że przepraszają ukochaną osobę, ale lęk, który odczuwają, jest silniejszy. Ulgę przynosi im usłyszenie: "Nic mnie z nim nie łączyło" czy "Nie, nie piszę do niej". Jednak kolejny powód do niepokoju pojawia się szybko – "A co, jeśli czegoś nie wiem albo nie zauważyłam/em?". To jest błędne koło. To tak samo, jak są osoby, które potrzebują sprawdzić 50 razy, czy zamknęły drzwi. Jest to dla nich bardzo męczące, ale lęk niestety wygrywa.