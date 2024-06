Publikują w sieci tuż przed odlotem. Konsekwencje są opłakane

Chociaż podekscytowani podróżni często chcą podzielić się swoim wyjazdem w mediach społecznościowych, nie wiedzą, że opublikowanie tego dokumentu może sprowadzić na nich same nieszczęścia. W końcu na karcie pokładowej znajdują się nie tylko nasze dane, nazwa miejscowości docelowej czy też numer miejsca. Oprócz tego zawiera ona kod QR, który może zostać wykorzystany przez niepowołane osoby.

Mogłoby się wydawać, że komputery na lotniskach to jedyne urządzenia, które odczytują dane z karty pokładowej, jednak prawda jest zupełnie inna. Istnieją dziesiątki internetowych czytników kodów kreskowych, które dostarczają informacji na podstawie przesłanego zdjęcia. Dostęp do wszystkich informacji jest dużo łatwiejszy, niż mogłoby się wydawać, jednak publikowanie nieocenzurowanych zdjęć kart pokładowych wiąże się z dużym ryzykiem.

Steve Hui, ekspert od podróży, pokazał w swoim eksperymencie na Instagramie, jak łatwo można wykorzystać zdjęcie karty pokładowej udostępnione w mediach społecznościowych. Wystarczyło zeskanować kod QR z czyjegoś zdjęcia, aby uzyskać dostęp do szczegółów podróży, a nawet danych karty kredytowej tej osoby.

Dane te mogą nie tylko zostać wykorzystane do kradzieży tożsamości, ale możesz ponieść poważne straty finansowe, jeśli ktoś użyje tej metody do przejęcia kontroli nad kontem osoby podróżującej. Udostępniając dane z karty pokładowej, ryzykujemy, również, że ktoś może przejąć naszą rezerwację. Bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń, oszust może odwołać nasz lot, zmienić daty podróży, a nawet podstawić innego pasażera na nasze miejsce.

