Puchówki odeszły do lamusa? Teraz furorę robi "teddy coat"

Anna Markowska doskonale odnajduje się w najgorętszych trendach sezonu. Udowodniła to swoją ostatnią stylizacją, w której zaprezentowała się na Instagramie. Modelka postawiła na najmodniejszy płaszcz sezonu. To prawdziwy hit na nadchodzącą zimę.

Anna Markowska otulona "pluszowym misiem"

Kto by pomyślał, że stylizacje przypominające pluszowego misia staną się takim hitem wśród influencerek? "Teddy coat" to obecnie prawdziwy must have wśród największych fashionistek.

Jest ciepły, stylowy, a do tego pasuje do naprawdę wielu stylizacji. Panie noszą go zarówno na co dzień, jak i od święta. W dodatku modele tego typu są szalenie miłe w dotyku, co jeszcze bardziej dodaje im prawdziwego uroku.

Anna Markowska również zdecydowała się na płaszcz o fakturze misia, który zabrała ze sobą w podróż do Holandii. Celebrytka na swoich najnowszych zdjęciach na Instagramie prezentuje się w modelu w beżowym kolorze. Przy kołnierzu oraz rękawach ozdobiono go charakterystycznymi klamerkami, które po zapięciu mogą dodatkowo ochronić przed chłodem.

Nie każdy jednak wie, że tego typ produkty po raz pierwszy pojawiły się już w latach 20. XX wieku. Wówczas kierowcy często nosili bardzo podobne modele wykonane z alpaki, by zabezpieczyć się przed zimnem.

Prawdziwe szaleństwo na "teddy coat" wybuchło jednak prawie dwie dekady później. To właśnie wtedy puszystą wełnę z wałków malarskich zaczęto wykorzystywać do tworzenia okryć.

Anna Markowska stawia na wygodne trapery

Buty, które idealnie sprawdzą się podczas chłodniejszych dni? To z całą pewnością trapery. Są wygodne, stylowe, a do tego zabezpieczają stopy przed mrozem. Właśnie na taki model zdecydowała się ostatnio Anna Markowska.

Modelka postawiła na beżowy model, który kolorystycznie świetnie współgrał z jej płaszczem. Zaskoczeniem może być jednak delikatnie połyskująca tkanina, z której wykonano jej buty. Z daleka może przypominać zmysłową satynę. Celebrytka postawiła na buty w militarnym stylu z dopasowaną cholewką, która świetnie stabilizuje kostkę.

