"Puddle pants" będą hitem jesieni 2023. Gwiazdy już je noszą

Wieniawa włożyła szerokie jeansy i udowodniła, że to model nie tylko dla wysokich kobiet

Fashionistki i gwiazdy, takie jak Dua Lipa czy Bella Hadid, oszalały na punkcie "puddle pants". Do grona ich fanek już latem dołączyła Julia Wieniawa. Jeansowy model zestawiła z gorsetowym topem. Podwinęła nieco nogawki, a do spodni dodała pasek z metalicznych kółek, który powrócił do mody po 20 latach. Kto powiedział, że niskie dziewczyny nie mogą polubić się z szerokimi nogawkami? Sylwetka wcale nie ulega w nich zniekształceniu.