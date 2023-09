Nosisz koszulę tylko do biura? Najwyższa pora to zmienić. Weź przykład z "Lewej"

Klasyczna koszula damska, czy to w białym kolorze, czy w odcieniach błękitu, to ważny element damskiej garderoby i ta kwestia nie podlega dyskusji. Większość z nas uważa ją za nieodłączną część biurowego uniformu i nosi ją tylko do pracy. To błąd. Możliwości noszenia koszuli damskiej są... nieograniczone. Nie wierzysz? To zobacz, jak stylizują ją Sonia Bohosiewicz, Magda Mołek, Anna Lewandowska czy Joanna Racewicz. Ich pomysły zapragniesz skopiować 1:1.