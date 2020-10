WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Uroda + 5 testy produktówporadnik kupującegozakupowe inspiracjelusterkolustro Magdalena Tatar 2 godziny temu Dla zdrowej i pięknej cery. Lusterka kosmetyczne to prawdziwy hit Równomiernie oświetlona twarz, odpowiednie kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające oraz odrobina czasu. Tyle trzeba, aby o siebie nieco zadbać i cieszyć się pewnością siebie, jaką daje nam zadbana skóra i dobry makijaż odpowiedni do wieku i cery. Nie rób makijażu w pośpiechu i w ciemnej łazience. Szkoda wysiłku, jeśli po wyjściu z domu efekt może być karykaturalny... Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Światło padające z jednej strony utrudni staranny makijaż - lepsze będzie równomierne (Istock) Kontrola stanu cery Codzienny pośpiech nie sprzyja temu, aby regularnie monitorować stan cery. Skóra może wiele "powiedzieć" o tym, co się z nami i naszym zdrowiem dzieje. Czasami bliżej nam do tego, aby niedoskonałości tuszować kolejną warstw makijażu niż aby dostrzegać w nich np. niepokojące przebarwienia, które powinniśmy skonsultować z dermatologiem. Obrotowe lusterka z regulowanym kątem nachylenia i dodatkowym podświetleniem pomagają nam przyjrzeć się twarzy z każdej strony – nie tylko w celu upiększania się, ale też po to, aby szybko zaobserwować różne symptomy, choćby były to cienie pod oczami sugerujące, że czas się porządnie wyspać. Lusterka kosmetyczne mają różne rodzaje konstrukcji, mocowania, kształty tafli i rodzaje oświetlenia, a także jego natężenie. Dobre doświetlenie to korzystny wygląd Najczęściej spotykane w łazienkach oświetlenie jest umieszczone nad lustrem. Choć przydatne mężczyznom do golenia, praktyczne i posiadające walory dekoracyjne — jest wyjątkowo niekorzystne dla kobiet, zwłaszcza jeśli jest ostre. To bez znaczenia przy szczotkowaniu zębów, ale już dla dojrzałej cery z pierwszymi zmarszczkami, u osób z tendencją do porannego obrzęku powiek czy po prostu dla ciebie, kiedy jesteś zmęczona — niemal tragiczne. Takie światło podkreśla wiek, zaniedbanie wynikające z nieregularnej pielęgnacji i przekłamuje kolory kosmetyków. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło ci się po wyjściu z domu z lekkim przerażeniem dostrzec w lustrze windy zbyt mocno nałożony róż, minimalne, acz zauważalne drobinki cienia, który osypał się na policzki albo widzisz różnicę między podkładem i skórą np. szyi — może to być wina nieodpowiedniego światła. Więcej widzisz - działasz skuteczniej Wiele urodowych i makijażowych wpadek wynika z braku odpowiedniego oświetlenia. Chcesz ich uniknąć, zadbać o stan cery, a przy okazji poczuć się jak w profesjonalnym salonie urody? Gadżet do makijażu z podświetleniem przyda się w ciemnej, słabo oświetlonej łazience, a także tam, gdzie makijaż robimy odwrócone tyłem do źródła intensywnego światła. Przyda się też, gdy chcemy dokładniej widzieć np. brwi i kontrolować stopień nabłyszczenia rozświetlaczem (ten kosmetyk najczęściej płata figle - po wyjściu z domu efekt jest inny). Poza względami praktycznymi takie lusterka stanowią też dopełnienie aranżacji łazienki lub kącika urodowego z toaletką. Mogą mieć formę stojącą, z regulowanym kątem nachylenia lub być montowane do ściany (przykręcone na stałe lub zamocowane przyssawkami). Większość tych gadżetów ma dwa lusterka: z jednej strony zwykłe, oddające wygląd naszej twarzy w proporcji 1:1, oraz drugie, które powiększa kilkakrotnie twarz (w odbiciu widzimy fragment twarzy w 2-, 3-, 4- lub maksymalnie 5-krotnym powiększeniu). icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze