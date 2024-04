Pułapka na ślimaki. Przyciąga je jak magnes

Szybko się rozmnażają. Jeden osobnik może złożyć wiele jaj, co sprzyja szybkiemu wzrostowi populacji w ogrodzie. Wiele gatunków ślimaków jest aktywnych głównie w nocy, co sprawia, że mogą działać niezauważenie przez większość dnia, a ich szkody zostają odkryte dopiero po zmroku.

Nie trzeba być majsterkowiczem, aby zbudować pułapkę na ślimaki. Należy przygotować kilka desek i złączyć ze sobą w taki sposób, by powstała pewnego rodzaju tablica o wymiarach mniej więcej 90x90 cm.

Pułapkę należy umieścić na zwilżonej ziemi i podeprzeć w taki sposób, by utrzymywała się około 2-3 cm ponad podłożem. Jako podpórki możemy użyć np. kamieni lub listewki.

Warto pamiętać o skoszeniu wysokich traw i posprzątanie zalegającego na działce gruzu, co uczyni naszą pułapkę z desek bardziej atrakcyjną dla szukających schronienia ślimaków.

Rozsypywanie wokół roślin popiołu drzewnego, piasku lub skorupek z jajek może znacznie utrudnić ślimakom dostęp do roślin. Ich delikatne ciała nie lubią przeszkód takich jak te materiały, co może skutecznie odstraszyć je od żerowania.

Zapraszamy na grupę FB – #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!