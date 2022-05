Magda Gessler rozprawia na temat mężczyzn. "Uciekają od kobiet, które chcą kontrolować każdy ich ruch"

Magda Gessler o mężczyznach

"Mężczyźnie trzeba dać miłość, napoić go, nakarmić. Jednym słowem zadbać o niego i wykazać troskę. Gdy tego wszystkiego dokonamy, mamy jeszcze jedną rolę. Zostawić go w świętym spokoju. Wiele kobiet ma potrzebę wiedzy o wszystkim, kontroli w każdy możliwy sposób. To nic innego jak droga do piekieł. Donikąd. Kompletnie ślepy zaułek" – twierdzi Gessler.