R. Kelly stworzył seksualną sektę. Za liczne przestępstwa z udziałem nieletnich grozi mu kilkadziesiąt lat więzienia

Początek końca

W 2017 roku portal "Buzzfeed" opublikował artykuł, w którym opisał, że R. Kelly miał więzić sześć kobiet w tzw. "seks-sekcie". Robił to, najpierw uwodząc młode kobiety, zwracające się do niego po pomoc w rozwoju kariery muzycznej. W ten sposób przejmował kontrolę nad ich życiem. Jedna z nich wyznała, że była głodzona i zmuszana do kontaktów seksualnych z innymi kobietami. W 2019 roku światło dzienne ujrzał film dokumentalny "Surviving Kelly". Wystąpili w nim między innymi rodzice kobiet, które przez lata miał więzić muzyk. Po jego premierze R. Kelly został wyrzucony z wytwórni płytowej, a wszystkie jego koncerty zostały odwołane.