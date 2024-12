Przyłóż do kaloryfera i włącz. Będzie oddawał więcej ciepła

Jesień i zima to czas, kiedy ogrzewanie przyczynia się do komfortowego funkcjonowania w domu. Co zrobić, aby kaloryfery działały efektywniej i nie generowały dodatkowych kosztów? Należy je dokładnie wyczyścić. Z pomocą przychodzi np. suszarka do włosów.

Gdy temperatury za oknem spadają, komfort cieplny w naszych domach staje się szczególnie ważny. Warto jednak zadbać o czystość kaloryferów. Włączenie grzejników przed ich dokładnym umyciem może być nieprzyjemnym doświadczeniem, zwłaszcza dla alergików. Dodatkowo, nagromadzone zanieczyszczenia mogą podnosić rachunki za energię nawet o kilkadziesiąt procent. Warto więc poświęcić chwilę na dokładne porządki.

Zabrudzony grzejnik zwiększa rachunki

Gromadzący się na kaloryferach kurz i brud wpływają nie tylko na estetykę, ale także na efektywność ogrzewania. Kiedy grzejniki są zakurzone, ich wydajność spada. To oznacza, że muszą pracować mocniej, aby osiągnąć pożądaną temperaturę w pomieszczeniu. W efekcie generują wyższe rachunki za energię.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Niezbyt czyste grzejniki mogą również prowadzić do nierównomiernego rozkładu ciepła. Niektóre pomieszczenia będą zimniejsze niż inne, co zmusza nas do dodatkowego dogrzewania. Im mniej zanieczyszczeń zgromadzi się na urządzeniach, tym lepiej będą spełniać swoją funkcję. Przekłada się to bezpośrednio na niższe koszty eksploatacji oraz komfort cieplny w naszym domu.

Czyszczenie grzejnika krok po kroku

Czyszczenie grzejnika to prosty proces, który można wykonać samodzielnie. Zacznij od wyłączenia ogrzewania. To ważny krok, aby uniknąć poparzeń i zapewnić bezpieczeństwo. Następnie przygotuj narzędzia: miękką szczotkę, suszarkę do włosów, odkurzacz z wąską końcówką, długą linijkę, taśmę klejącą oraz mokrą szmatkę. Te przedmioty ułatwią ci pracę.

Kiedy masz wszystko gotowe, zacznij od usunięcia nieczystości z powierzchni kaloryfera. Rozłóż nieużywany ręcznik na podłodze, żeby zabezpieczyć powierzchnię. Wstępnie użyj szczotki lub odkurzacza, by pozbyć się widocznego kurzu z wierzchu grzejnika.

Po oczyszczeniu zewnętrznych elementów przystąp do jego wnętrza. W tym celu nieoceniona będzie suszarka do włosów. Za jej pomocą "wypchniesz" ze szczelin zalegające paproszki. Jeśli masz możliwość demontażu osłon, zdejmij je delikatnie i oczyść również te partie.

Zwróć uwagę na trudno dostępne miejsca. Tutaj przyda się długa linijka owinięta taśmą, która zbierze nieczystości z wnętrza grzejnika. Na koniec przetrzyj cały grzejnik wilgotną szmatką. To pomoże w usunięciu resztek brudu. Umycie kaloryfera na mokro sprawi, że urządzenie będzie wyglądało jak nowe. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu – dzięki temu twój system grzewczy będzie działał efektywniej przez całą zimę.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!