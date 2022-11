Radość życia i radość świętowania w stylu Nespresso

Wszyscy kochamy święta, a także czas przedświąteczny. Smaki, aromaty, klimatyczne świece, ulubiona muzyka – poczucie wyjątkowości i bliskości zarazem. To wyjątkowy czas, żeby rozpieszczać siebie i najbliższych. Bez wątpienia celebracja wyrafinowanych smaków pozwala na chwilę zatrzymania i czerpanie radości z życia. W tym roku Nespresso zaprosiło do świątecznej współpracy światowej sławy mistrza cukiernictwa Pierre’a Hermé, aby wspólnie stworzyć kolekcję limitowanych kaw najwyższej jakości, przygotowaną specjalnie na sezon zimowy. Ekskluzywne kawy oraz słodycze to idealny pomysł na prezent dla najbliższych, aby wspólnie świętować ten wyjątkowy czas w iście paryskim stylu.