Włożyła białą sukienkę. Tył ze sznureczkami "zrobił robotę"

Klaudia El Dursi jest w trakcie nagrań do ósmej edycji programu "Hotel Paradise". Teraz, po miesiącu rozłąki, mogła wreszcie zobaczyć się z synami i ukochanym. I choć czułym powitaniom nie było końca, to my zwróciliśmy uwagę na zwiewną kreację prowadzącej randkowego show. Ideał na lato? Nie mamy wątpliwości.