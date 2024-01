Włożyła prześwitującą bluzkę. Ten trend nie odchodzi do lamusa

Klaudia El Dursi na początku stycznia wyjechała na nagrania do 8. edycji programu randkowego "Hotel Paradise". – Nie ukrywajmy, że Exel zawsze musi się zgadzać. Więc to, że powstają nowe edycje jest świadectwem tego, że widzowie kochają nas oglądać, a to chyba największy komplement – powiedziała nie tak dawno w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.