Radzi, na jakie rośliny warto postawić. Rzadko spotyka się je w naszych ogrodach

- Pomyślałam sobie, że raz na jakiś czas, będę pokazywać jakieś ciekawe byliny - mówi w nagraniu Maja Popielarska. Dziennikarka postanowiła zaprezentować fanom dwie rośliny, które rzadko goszczą w naszych ogrodach. Okazuje się, że jedna z nich to nie lada gratka dla trzmieli.

Ekspertka przyznała, że ma to związek z charakterystycznym wyglądem ich kwiatostanu. Kwiaty groszku wiosennego zbudowane są bowiem z 5-działkowego kielicha, płatków oraz pręcików.

Prowadząca program "Maja w ogrodzie" przyznała, że równie ciekawą rośliną w ogrodzie może okazać się również bożykwiat. Podobnie jak groszek wiosenny, nie lubi bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi. Preferuje za to lekko zacienione miejsca o dużej wilgotności.

Decydując się na tę roślinę, warto wiedzieć, że nie można zbyt obficie podlewać jej wodą, gdyż jest podatna na różne choroby, co w konsekwencji może być przyczyną jej obumarcia. Warto także podkreślić, że bożykwiatowi niestraszne polskie mrozy.

Roślina ta osiąga zazwyczaj ok. 50 cm wysokości. Wyróżnia się różowymi, skierowanymi ku dołowi kwiatami oraz dużymi, podłużnymi liśćmi.

