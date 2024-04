Pod żadnym pozorem nie wysiewaj w ogrodzie. Wielu już pożałowało

Przymiotno białe, inaczej zimotrwał zwyczajny, to roślina z gatunku astrowatych. Wyrastające z jednej łodygi drobne, białe kwiaty z wyraźnym, żółtym środkiem, rosną na łąkach i przy drogach w całej Polsce.

Jeśli jednak pojawią się w naszym ogrodzie, lepiej się ich pozbyć, ponieważ są wyjątkowo ekspansywne i z czasem mogą wyprzeć inne rośliny ozdobne i warzywne. Podpowiadamy, co zrobić, jeśli już pojawi się na naszej działce.

Lepiej nie wysiewać ich w swoim ogrodzie. Właśnie ze względu na swoje niskie wymagania, łatwość w dostosowaniu się do panujących warunków, szybko rozrasta się na działce, nie tylko wypełniając luki, ale z czasem wypierając inne gatunki. Mechanizm działania jest podobny do chwastów.

Aby pozbyć się tych roślin z działki, najlepiej je po prostu wyrwać. Należy jednak pamiętać o tym, że przymiotno ma wyjątkowo silne korzenie, dlatego czasem lepszym sposobem, będzie wykopanie go z ziemi.

Warto także osłonić górną część rośliny, ponieważ właśnie tam znajdują się nasiona, które przenoszone przez wiatr, szybko kiełkują w ziemi. Po usunięciu przymiotna warto to miejsce spryskać preparatem na chwasty. Mimo ostrożności nasiona mogły pozostać na ziemi. Jeśli nie chcesz używać chemicznych środków, przygotuj roztwór wody z octem w proporcji 1:2 i wylej go na grządkę, uważając, by nie uszkodzić innych roślin.