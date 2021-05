Rafał Brzozowski nie planował kariery w telewizji. Skończył studia w zupełnie innym kierunku

Dziś Rafał Brzozowski prowadzi program "Jak to melodia" oraz występuje na różnych imprezach organizowanych przez TVP. W tym roku do swojego CV może dopisać również występ na Eurowizji, do którego został wytypowany przez zespół ekspertów. W tym roku nie było otwartego konkursu eliminacyjnego. Co prawda ten to międzynarodowe show nie ma już tylu fanów co w czasach "sprzed internetu", ale co roku Polacy zastanawiają się, czy nasz kraj w końcu wygra.