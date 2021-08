Rafał Brzozowski o rozstaniu z partnerką. Długo unikał tematu

Rafał Brzozowski musiał przepracować sobie w głowie pewne kwestie. "Dla mnie osobiście to jest przykra sytuacja i dla mnie to było bardzo trudne. Trzeba to było odchorować. Widocznie u niej to troszeczkę szybciej trwało, u mnie trochę dłużej. Ja jestem teraz na etapie pracy, spokoju i powolnego otwierania się na coś tam w przyszłości, ale nie za wszelką cenę" - dodał.