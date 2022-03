Rafał Królikowski i Dorota Mirska są razem od 27 lat. Tak wygląda ich historia

Para jest ze sobą już 27 lat. Oto jak pielęgnują związek

Jakie Rafał Królikowski widzi wskazówki dla par, by żyły razem tak szczęśliwie? Zdradzał to w kilku wywiadach. "Trzeba starać się być non stop atrakcyjnym dla drugiej osoby. Stale się rozwijać, starać się zaciekawiać i zaskakiwać siebie i tę drugą osobę. Należy zachować też sferę dla siebie, żeby nie odkrywać wszystkich kart, żeby nie zasiąść w jakimś fotelu i nie usnąć. Bo wtedy umrzemy. I związek też umrze" - czytamy w rozmowie z NaTemat.