Rajstopy w sprayu. Jak je stosować?

Rajstopy w sprayu – co to jest?

Rajstopy w sprayu to nic innego jak kryjący fluid (podkład) do ciała w aerozolu. Wyrównują koloryt skóry, tuszują drobne niedoskonałości takie jak pajączki, zaczerwieniania po goleniu i depilacji czy siniaki.

Rajstopy w sprayu to świetne rozwiązanie, kiedy nie chcesz zakładać tradycyjnych cielistych rajstop. Są też doskonała alternatywą dla solarium . Nadają nogom odcień delikatnej opalenizny.

Rajstopy w sprayu działają od razu o nałożeniu na skórę, to odróżnia je od innych produktów brązujących. Szybko się wchłaniają i długo utrzymują na skórze. Niewątpliwą zaleta rajstop w sprayu jest to, że nie pozostawiają smug, nie ścierają się i nie wałkują się. Dodatkowo dzięki zawartym w nich składnikom nawilżającym, pielęgnują skórę, wygładzają ją i nadają jej zdrowy wygląd. Skóra staje się miękka i jedwabista. W drogeriach dostępne są również produkty rozświetlające. Delikatne opalizujące drobinki pięknie odbijają światło. Wybierając rajstopy w sprayu, warto zdecydować się na produkt wodoodporny.

Rajstopy w sprayu – jak je aplikować?

1. Przed aplikacją rajstop w spray zrób peeling kawowy lub cukrowy. Dzięki temu usuniesz martwy naskórek, a skóra stanie się gładka, dzięki czemu produkt lepiej się utrzyma.

2. Konieczna będzie również depilacja. Nogi muszą być idealnie gładkie, by produkt lepiej się rozprowadził i nie pozostawił smug.

3. Opłucz skórę nóg chłodną wodą, a następnie wmasuj cienką warstwę balsamu do ciała.

4. Przed użyciem wstrząśnij rajstopy w sprayu i pryskaj skórę z odległości ok. 15-20 cm. Jeśli używasz produktu w musie, wyciśnij niewielką ilość na dłonie, a następnie pokryj nim dokładnie skórę nóg.

5. Rozprowadź kosmetyk równomiernie, nie zapomnij o stopach, kolanach, zgięciach pod kolanami i kostkach.

6. Jeśli planujesz założyć krótką spódniczkę lub szorty nałóż produkt również na pośladki. Po aplikacji dokładnie umyj ręce i odczekaj kilka minut zanim się ubierzesz.