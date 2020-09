WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 damska ramoneska 1 godzinę temu Ramoneska – 5 kobiecych stylizacji na każdą okazję Chociaż ma rockowy krój, od lat jest zaliczana do największych klasyków kobiecej garderoby. Damska ramoneska nigdy nie wychodzi z mody i wciąż zaskakuje uniwersalnością. Jak ją nosić? Sprawdź 5 modnych stylizacji z ramoneską na różne okazje! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ramoneska to uniwersalny dodatek do każdej stylizacji. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Kurtka ramoneska – ponadczasowy hit w damskiej garderobie Perfekcyjnie odnajduje się w mocnych, grunge’owych stylizacjach, ale świetnie sprawdza się również w eleganckich zestawieniach. Pasuje do jeansów, białej koszuli i prostych t-shirtów, ale doskonale wkomponuje się też w super modne outfity bazujące na największych hitach sezonu. Damska ramoneska to połączenie klasyki, rockowego klimatu i kroju, który podkreśla talię i optycznie wysmukla sylwetkę. Nic dziwnego, że w trendach na wiosnę i jesień pojawia się niezmiennie od lat.

Dziś do wyboru mamy nie tylko klasyczną, czarną ramoneskę ze srebrnymi detalami – klamrami czy dżetami, ale też mnóstwo kurtek z zamszu, w mocno nasyconych i pastelowych barwach. Projektanci chętnie eksperymentują również z fasonem! Wśród influencerek króluje damska ramoneska oversize, która dodaje charakteru każdej stylizacji. A jeśli wolisz okrycia wierzchnie podkreślające sylwetkę, postaw na model o krótszym kroju sięgający do talii! Zastanawiasz się, jak stylizować modne kurtki ramoneski? Oto 5 propozycji, które warto wypróbować w tym sezonie! Z czym nosić ramoneskę? Stylizacje dla każdej z nas Przełamie monotonię w eleganckich outfitach do biura, doda charakteru romantycznym zestawom na randkę i podkreśli casualowy look stylizacji na luzie. Damska kurtka ramoneska to idealne rozwiązanie bez względu na okazję. Podpowiadamy, z czym będzie wyglądać najlepiej. Ramoneska + jeansy – casual look z charakterem

To klasyczne połączenie możemy modyfikować na mnóstwo sposobów, zaczynając od góry (np. zmieniając biały t-shirt na crop top, sweterek czy koszulę oversize), kończąc na butach i dodatkach. Rockowy look zyskasz, dodając do jeansów i ramoneski parę martensów lub innych motocyklowych botków. Elegancji i szyku nadadzą tu botki na słupku lub klasyczne szpilki. Świetnym wyborem będą też modne oksfordki (w duecie z kapeluszem) czy sneakersy (i czapka z daszkiem). Dodatkowe plusy? Do ramoneski pasować będą każde jeansy – od błękitnych boyfriendów z dziurami, przez vintage mom-jeans, po klasyczne, granatowe spodnie rurki! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Ramoneska na sportowo – modny zestaw na luzie

W dobie mody na bycie fit modny dres sprawdza się nie tylko na siłowni czy w domowym zaciszu. Jeśli więc lubisz wygodne, sportowe outfity, połącz ulubione, bawełniane spodnie jogger, ramoneskę i sneakersy! Do takiego zestawu dobierz crop-top, który podkreśli sylwetkę i sportowe dodatki, np. torebkę nerkę noszoną cross body i czapkę z daszkiem. Na luzie, ale z rockową nutą! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Kurtka ramoneska w wydaniu smart casual – prosto i szykownie

Zakupy i kawa z przyjaciółką? Spacer po mieście? Postaw na komfortowy set złożony z ubrań typu basic! Biały t-shirt zyska niebanalny look w towarzystwie czarnej ramoneski. Spodnie palazzo z wysokim stanem przełamią codzienną rutynę w stylizacjach. A mokasyny na płaskiej podeszwie sprawią, że całość będzie maksymalnie wygodna. Zestaw warto ożywić dodatkami. Pastelowa torebka-listonoszka czy okulary przeciwsłoneczne w kolorowych oprawkach będą jak najbardziej wskazane. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Damska ramoneska w eleganckiej wersji – stylizacja do biura

A czy rockowa kurtka sprawdzi się w zestawach do biura? Dobra wiadomość: zdecydowanie tak, o ile nie obowiązują Cię zasady sztywnego, biznesowego dress code’u i możesz pozwolić sobie na elegancję w nonszalanckim wydaniu! Aby look był szykowny, postaw jednak na maksymalnie proste, klasyczne fasony. Zwykła biała koszula, czarne spodnie na kant, a do tego szpilki i wizytowa torebka w stylu Kelly od Hermes! Z klasą i pewną dozą ekstrawagancji. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Ramoneska + sukienka – set na imprezę lub randkę

Skórzane i zamszowe kurtki ramoneski genialnie wyglądają też z kobiecymi sukienkami. Strzałem w dziesiątkę będzie zarówno boho look z kreacją midi w kwiaty, jak i zestaw na wyjątkową okazję z tiulową princeską, szpilkami i rockową kurtką! Naszym hitem jest jednak minimalistyczne połączenie z małą czarną i efektownymi kozakami na słupku. To niesamowicie kobiecy set, który musisz wypróbować tej jesieni! Materiały prasowe (Materiały prasowe)