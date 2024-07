"Ranczo" było przełomem. Aktor ma za sobą trudną przeszłość

- Zastanawialiśmy się, co na drugi dzień włożymy do garnka. Pracowałem w teatrze, ale grałem raz, dwa razy w miesiącu. Mój telefon milczał. Zajmowałem się akwizycją, handlowałem winem, zabawkami odkurzaczami - wyznał w "Rewii" Maciejewski.

Popularność "Rancza" sprawiła, że Maciejewski zaczął dostawać kolejne propozycje współpracy. Aktor pojawił się w takich serialach jak "Plebania", "Na Wspólnej", "Korona królów". Pracuje również w dubbingu - jego głos usłyszymy w wielu zagranicznych produkcjach skierowanych do najmłodszych widzów.

