Randki dla katolików. "Boży facet" kojarzy w pary

- Aneta i Patryk są jedną z wielu par, które poznały się za sprawą mojej akcji. Chłopak się oświadczył, są już narzeczeństwem, przygotowują się do ślubu – opowiada 29-letni mieszkaniec Gdyni. - W październiku z kolei inna para stanie na ślubnym kobiercu. To jest zaledwie kilka procent osób, które przewijają się przez mój profil i dowiadują się o akcji, ale wierzę, że mimo to warto. Nawet jeśli to szczęście zapuka do zaledwie kilku osób, to jeśli dwoje ludzi dobierze się idealnie, będzie się rozumiało, to będzie sukces i bardzo się ucieszę, że mogłem im jakoś pomóc – nie kryje radości autor bloga "Boży facet".