Viola Kołakowska podważa istnienie koronawirusa. Celebrytka kolejny raz przedstawia swoją wersję wydarzeń

Viola Kołakowska lubi raczyć swoich obserwatorów antypandemicznymi teoriami. Celebrytka wierzy, że to, co dzieje się na świecie to spisek, dlatego nie zamierza obawiać się zarażenia ani tym bardziej dostosowywać się do zaleceń rządzących.

Viola Kołakowska wyczuwa spisek

Kołakowska stanowczo odmawia zasłaniania ust i nosa, bo wychodzi z założenia, że z maseczką na twarzy mogłaby umrzeć. " Ja nie zamierzam nosić ani w żółtej, ani czerwonej, ani zielonej, ani żadnej innej strefie żadnej maski na twarzy na powietrzu, w naturze, gdzie mamy naturalne prawo do oddychania. Bez oddychania nie ma życia. Jak przestaniemy oddychać, to umrzemy, nie będziemy żyć" - ogłosiła.

"Gdyby polski rząd nie stosował się do wytycznych rządu światowego, to mielibyśmy tutaj już Białoruś albo Syrię. Byłaby wojna" - relacjonuje, wypowiedz anonimowego polityka, Viola Kołakowska. "Mówiłam wam, że chodzi o grubszą sprawę. To jest przykrywka do grubej sprawy, która się odbywa, do tzw. światowego resetu. W przeciągu dwóch lat zmienią się wszystkie systemy: finansowe, rządowe" - alarmuje osobowość ze świata show-biznesu.