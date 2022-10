Razem jest piękniej! Ruszyła akcja Sephora Beauty Days z udziałem przedstawicieli fundacji - partnerów Sephora

- Cieszy mnie bardzo współpraca z Sephora Polska, bo to nie tylko działania związane z naszym sztandarowym programem i udziałem pracowników Sephora w Akcji Sprzątanie świata -Polska. To również edukacja ekologiczna dotycząca redukcji toreb jednorazowych przez Klientów w sklepach Sephora. Już wiemy, że to działa i liczba kupowanych, jednorazowych toreb systematycznie spada! Troska o planetę z takim Partnerem napawa nas dumą – mówi Grzegorz Mikosza, Główny Koordynator Akcji Sprzątanie świata – Polska z Fundacji Nasza Ziemia.