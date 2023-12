Razem z rodziną wyjeżdża z Polski. Pożegnał się z fanami

"Z Agatą obiecaliśmy naszym dzieciom jeszcze w pandemii, gdy świat się zaryglował, zatrzymał i pogrążył w strachu… że, po pierwsze, wszystko będzie dobrze. Po drugie daliśmy słowo, że GDY TYLKO ten świat się otworzy, to im go pokażemy! Okazało się, że to 'GDY TYLKO' oznacza lata! Lata planowania, oszczędzania, wyrzeczeń, zbierania i parę miesięcy przygotowań, których pewnie trzeba by było poczynić więcej, ale w myśl zasady, że prawdziwa przygoda zaczyna się tam, gdzie kończy się plan - ruszamy" - wyjaśnił prezenter.