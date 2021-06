Rebel Wilson schudła 30 kg. Teraz mówi, który zdrowy nawyk najlepiej na nią wpłynął

Racjonalne odchudzanie

Wilson również w życiu prywatnym długo miała takie samo podejście. Jednak gdy zbliżała się do czterdziestki, postanowiła zamrozić swoje jajeczka. Ginekolog doradził jej, aby najpierw zatroszczyła się o swoje zdrowie. Ważnym krokiem do tego było pozbycie się nadwagi. Aktorka postanowiła, że spróbuje to zrobić.