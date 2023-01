Redakcja WP Kobieta debiutuje na TikToku. Zajrzyjcie do nas

- Sama byłam w takiej sytuacji, gdy postanowiłam przetestować makijażowy trik z TikToka tuż przed ważną imprezą. Co mnie podkusiło?! Instrukcja była niby prosta, a wszystko miało wyglądać pięknie. Na czym polegał trik? W skrócie - chodziło o to, by nałożyć podkład, kremowy róż oraz bronzer o takiej samej formule, zaaplikować korektor, a dopiero na końcu rozetrzeć wszystko pędzlem kabuki spryskanym mgiełką zmiękczającą. Voila! Tyle tylko, że z obiecanego efektu lekko wymodelowanej, nieskazitelnej cery nic nie wyszło - opowiada Aleksandra Hangel.