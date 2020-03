Redakcja WP Kobieta wybiera Kobiecy Samochód Roku Wirtualnej Polski

40 samochodów w trzy dni . Tyle do dogłębnego poznania miały zespoły redakcyjne Autokult.pl i Autocentrum.pl podczas plebiscytu na Samochód Roku Wirtualnej Polski. Poza główną kategorią, poszczególne auta stanęły ze sobą w szranki w ośmiu grupach tematycznych . Do wyboru zwycięzcy jednej z nich – Kobiecego Samochodu Roku - została zaproszona redakcja WP Kobieta.

Lista samochodów, które w każdej kategorii walczyły o miano najlepszego, była z góry ustalona - to importerzy decydowali, które auta zgłosić do poszczególnych starć. Warunkiem dopuszczenia był rynkowy debiut pojazdów w 2019 roku, co oznacza, że cennik musiał zostać opublikowany jeszcze w ubiegłym roku.