Relaks, Zdrowie i Sztuka: Odkryj Świat Saun w Termach Maltańskich

Dla większość z nas wizyta w saunie oznacza krótki pobyt w gorącym pomieszczeniu, przerywany sesjami chłodzenia ciała. Wizyta w Świecie Saun Term Maltańskich może jednak sprawić, że saunowanie nabierze dla Was nowej jakości. Choć oczywiście przez cały czas dostępne są zarówno sauny suche, łaźnie parowe jak i miejsca do schładzania się, to jednak odbywające się co godzinę seanse parowe zasługują na szczególną uwagę. Gdy usłyszycie muzykę i wyczujecie intensywny zapach dochodzący zza drzwi sauny, to oznacza, że trwa w niej właśnie seans parowy. Jest to unikalny rytuał prowadzony przez saunamistrza, który przy dźwiękach muzyki i z użyciem odpowiednich zapachów rozprowadza ciepło po saunie wykorzystując specjalną technikę z użyciem ręcznika. Seans parowy może być chwilą relaksu i odprężenia lub – w zależności od użytych olejków i technik, mocnym pobudzeniem. Tak jak po każdej wizycie w saunie, również po seansie zaleca się ochłodzenie ciała pod prysznicem, a następnie wypoczynek. Codziennie odbywa się aż dziewięć ogólnodostępnych seansów parowych. (https://termymaltanskie.com.pl/swiat-saun/seanse-parowe/)