Restauracja ROXX Steak&Seafood ul. Żurawia 6/12

Warszawska restauracja specjalizująca się w stekach i owocach morza, które w połączeniu tworzą fantastyczną kombinację smaków. Nasz zespół szefów kuchni pragnie zaoferować Państwu wyjątkowe doznania kulinarne, które oczarują zmysły i zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia. Od chwili wejścia do naszej uroczej przestrzeni będziecie Państwo oczarowani. Restauracja zachęca do ożywionych rozmów i spędzenia niezapomnianych chwil. Niezależnie od tego, czy spotykacie się Państwo z przyjaciółmi, świętujecie specjalne wydarzenie, czy po prostu delektujecie się pysznym posiłkiem, przyjazny personel restauracji zadba o to, abyście poczuli się Państwo, jak w domu.