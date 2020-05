Retinol na twarz. Jak działa i w jaki sposób stosować go na cerę? Poznaj skuteczną metodę odmłodzenia

Retinol na twarz to skuteczny sposób na pozbycie się niechcianych zmarszczek oraz trądziku . Dużo słyszy się o jego niezwykłych właściwościach, dlatego powinnaś zastanowić się nad tym, czy nie nadszedł czas na wprowadzenie retinolu do pielęgnacji. Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące etapów związanych ze stosowaniem retinolu na twarz.

Co to jest retinol i jak działa?

Retinol to nic innego jak pochodna witaminy A, której działanie odmładzające jest powszechnie znane i cenione. Retinol przenika do głębszych warstw skóry, aby pobudzić do działania kolagen, elastynę oraz kwas hialuronowy. Te trzy substancje odpowiadają za jędrność, gładkość i sprężystość skóry. Retinol stosowany na twarz pozwala na spowolnienie procesu starzenia się oraz wzmacnia głęboką odnowę skóry. Oprócz tego doskonale reguluje cerę trądzikową poprzez zmniejszenie skłonności do stanów zapalnych. Retinol na twarz pomaga rozjaśnić przebarwienia potrądzikowe, hormonalne oraz posłoneczne.