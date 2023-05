Rewolucja w sanatoriach. Ceny idą w górę

Najmniej kosztuje nocleg w pokoju wieloosobowym bez łazienki. Jesienią i zimą opłata za ten pokój wynosiła 10,60 zł za dobę, teraz to już 11,90 zł.

Z opłat zwolnione są dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, lub - jeśli wciąż się kształcą - do 26. roku życia, a także takie, którym przysługuje renta rodzinna lub są niepełnosprawne w znacznym stopniu.

Bezpłatnie w sanatorium mogą zregenerować się także osoby przebywające na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub rencie, u których np. po chorobie, pojawiło się ryzyko utraty zdolności do pracy.

Uprawnieni do darmowego korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego są również pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest, zatrudnieni przed 1997 rokiem.

Pozostali emeryci, którzy otrzymali skierowanie z NFZ, mogą bezpłatnie korzystać z zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych. Nie przysługują im jednak żadne specjalne ulgi uprawniające do darmowego pobytu i wyżywienia w sanatorium. Stawki są dla nich takie same jak dla pozostałych, dorosłych pacjentów.

