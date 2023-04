Sanatorium za darmo. Tam wypoczniesz na koszt ZUS

Gdzie można skorzystać z sanatorium za darmo?

Nie jest tajemnicą, że wielu seniorów (ale nie tylko) marzy, by wybrać się do sanatorium. To czas, gdy mogą w pełni skupić się na swoim zdrowiu i samopoczuciu. To często także jedyna taka okazja, by móc skorzystać ze wszystkich udogodnień oferowanych przez wybrane uzdrowisko.