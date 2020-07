Richard Gere ma 20-letniego syna. Czy Homer Gere jest tak przystojny, jak ojciec?

Po zakończeniu związku z supermodelką Cindy Crawford, Richard Gere związał się z aktorką i modelką Carey Lovell. Para doczekała się syna, który otrzymał imiona Homer James Jigme. Jak dziś wygląda 20-letni już Homer Gere i czy jest podobny do znanego ojca?

Syn Richarda Gere'a. Jak wygląda Homer Gere?

Richard Gere był szczęśliwy, kiedy urodził się jego pierwszy syn. Mówił także, że opieka nad nim przychodzi mu łatwo. "Carey miała już dziecko z poprzedniego małżeństwa, dlatego posiadanie własnego dziecka było czymś naturalnym. To było całkowicie spontaniczne i słuszne" - powiedział magazynowi "The Guardian" w 2002 roku. Aktor deklarował też, że ojcostwo go zmieniło.