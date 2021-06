Zdradził, jak zarabiał, zanim został aktorem. "Żadna praca nie hańbi"

Nie bał się żadnej pracy

Zresztą, życie Granta od zawsze było pełne kontrastów. Choć skończył studia literaturoznawcze na Oxfordzie, ciągnęło go do zupełnie innego życia. Przed kamerą debiutował już w 1982 roku (miał 22 lata) w filmie "Uprzywilejowany", ale nie spieszyło mu się na inne castingi. W kolejnych latach pracował m.in. w telewizji w grupie komediowej pod nazwą The Jockeys of Norfolk i pisał teksty do reklam.