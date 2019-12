WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 rinke rooyensjoanna przetakiewicz oprac. Klaudia Stabach 2 godziny temu Rinke Rooyens zaskoczył Joannę Przetakiewicz. Tylko on mógł to wymyślić Rinke Rooyens jest szaleńczo zakochany w Joannie Przetakiewicz. Holenderski producent często rozpieszcza polską projektantkę, która później chętnie opowiada o tym w mediach. Ostatnio przeszedł samego siebie i zamówił dla ukochanej nietypowego gościa. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Para chętnie pojawia się wspólnie na imprezach (ONS.pl) Jak się okazuje Rinke uwielbia świętować rocznice związane ze znajomością z Joanną Przetakiewicz. Kilka dni temu postanowił uczcić dzień, od którego ich znajomość zaczęła się rozwijać w kierunku miłości. "Tego dnia wysłałam 273 osobom zaproszenie na swoje 50. urodziny, m.in. jemu. Wtedy bardzo słabo się znaliśmy, ale on jednak był w obrębie moich znajomych" - wspomina projektantka. W rocznicę tego wydarzenia Joanna Przetakiewicz przebywała w Londynie. "Zadzwonił do mnie dzień wcześniej wieczorem i poprosił, żebym była rano w domu, bo będzie dla mnie przesyłka" - opowiada. "Rano usłyszałam dzwonek do drzwi, otwieram, a tutaj przychodzi piosenkarz, który śpiewa mi 'I will always love you'. To było niesamowite" - przyznała gwiazda. Co sądzicie o takiej niespodziance? Na pewno nie można podważyć, że Rinke Rooyes jest bardzo pomysłowy. Zobacz także: Siłaczki odc.2 Nowy cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne