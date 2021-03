Ritę Hayworth kochał cały świat. Sama nie miała nikogo, z kim mogłaby stworzyć szczęśliwą rodzinę

Rita Hayworth była jedną z największych gwiazd Hollywood

Rita Hayworth urodziła się jako Margarita Carmen Cansino 17 października 1918 roku w Nowym Jorku. Jej ojciec był tancerzem flamenco i to on zaszczepił w nastoletniej Margaricie pasję do tańca. Gdy dziewczynka miała 12 lat została jego taneczną partnerką. Najpierw występowali w klubach nocnych w Nowym Jorku, kiedy prawo tego zabroniło, przenieśli się z kabaretem do Meksyku. Po występach w kurortach ojciec zamykał Ritę w pokoju, wracał nocą pijany i nierzadko wykorzystywał ją seksualnie.