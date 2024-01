Robert Makłowicz zapisał się na crossfit. Nie wiedział, co go czeka

Robert Makłowicz to jedna z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. O kucharzu, historyku, podróżniku i ulubieńcu internautów, można wiele powiedzieć, ale raczej nie to, że zapała miłością do crossfitu. Okazuje się, że 60-latek wybrał się na siłownię, o czym opowiedział podczas jednego z najnowszych wywiadów.