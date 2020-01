Robert Śmigielski walczy z Weroniką Rosati. Chce częściej widywać się z córką

Robert Śmigielski miał ostatnio spędzić z córką 133 minuty. Były partner Weroniki Rosati poszedł do sądu, by walczyć o więcej widzeń. Chce do tego wykorzystać raport kuratora obecnego podczas spotkań. Na tym nie koniec.

Robert Śmigielski złożył wniosek do sądu (ONS.pl)

Jak podaje "Super Express", Robert Śmigielski po raz ostatni widział małą Elizabeth w minioną niedzielę. Spotkanie trwało ponad dwie godziny i to na oczach kuratora sądowego. Ortopeda, według ustaleń tabloidu, czekał na widzenie od świąt Bożego Narodzenia. Teraz, z pomocą prawników, spróbuje widywać się z dzieckiem częściej i dłużej. Do warszawskiego sądu trafił wniosek o zmianę zabezpieczenia tych spotkań. Śmigielskiemu zależy ponoć na czynnym uczestniczeniu w dorastaniu dziewczynki, która na co dzień mieszka z mamą.

Robert Śmigielski kontra Weronika Rosati

Ortopedzie ma pomóc raport kuratora z czerwca ubiegłego roku. "Małoletnia początkowo nieufna, jednak po niedługim czasie zaakceptowała obecność taty i chętnie podejmowała zabawy, jakie jej proponował" – można przeczytać. Śmigielski równolegle planuje udowodnić, że nigdy nie znęcał się nad Weroniką Rosati – ani fizycznie, ani psychicznie.

– Pan Robert Śmigielski po przesłuchaniu trwającym trzy dni zakończył składanie swoich wyczerpujących wyjaśnień. Na zakończenie złożył do akt dowody w postaci kilkuset różnego rodzaju dokumentów na okoliczność swojej niewinności w niniejszej sprawy, jak również wniósł o przesłuchanie kilkunastu świadków – wyjaśnił prawnik Śmigielskiego, Jacek Dubois w rozmowie z tabloidem. – Obecnie czekamy na decyzję prokuratora w zakresie zawnioskowanych dowodów. Kilkaset dokumentów w tym wzajemna korespondencja wskazująca, że żadne zarzucane mojemu klientowi zachowania nie miały miejsca – dodał.

