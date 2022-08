"Robisz nam obciach". Córki uciekły, gdy zobaczyły matkę w bikini

"Nie spodziewałam się tego, że syn może się za mnie wstydzić"

Z krytyką nastolatka musiała poradzić sobie także Natalia. Jak co roku wyjechała wraz z 13-lenim synem Kacprem na Mazury. Zawsze wybiera to samo miejsce. Świetnie zna się z właścicielami niewielkiego pensjonatu. Czuje się tam swobodnie. Zupełnie jak we własnym domku wczasowym. Syn Natalii zazwyczaj sporo czasu spędza z dziećmi gospodarzy. Tym razem niechętnie dołączał do wspólnych wakacyjnych aktywności.