Rodrigo ją zostawił. "Faceci przychodzą taki kryzys"

- To były takie płatne prostytutki. Jeśli ktoś zdradza i idzie za tym jakieś uczucie, to jest gorzej, ale jak tylko płaci i wychodzi, to jest po prostu sport - mówiła.

"Nic nie trwa wiecznie. Byliśmy razem 12 lat, dzień i noc 24/7. Mieliśmy bardzo udany związek. Jak widzę po moich koleżankach, to one mają tak, że on idzie na golfa z kolegami, ona idzie robić pazury z koleżankami. My robiliśmy wszystko razem. Jeździliśmy na koniach, chodziliśmy na jogę, razem do pracy, razem z psem nad ocean. On gotował, ja sprzątałam po nim, bo on robił straszny bałagan" - przekonuje.