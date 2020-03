Rodzic drży o przyszłość dziecka. "Czy pozwolilibyście, żeby poszedł do szkoły zawodowej?"

Chociaż obecnie wyższe wykształcenie nie jest już gwarancją dobrej pracy, to jednak wielu rodziców dąży do tego, żeby ich dziecko skończyło liceum, a później studia wyższe. Niektórzy nadal traktują szkoły zawodowe jako placówki do której chodzi mniej zdolna młodzież.

Dzisiaj brakuje w Polsce mechaników (PAP)