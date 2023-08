Rodzice nie mają pojęcia. Wychowawcy ujawniają prawdę o koloniach

- Ostatnio czekałem z dzieckiem w szpitalu 12 godzin. W tym czasie opiekunowie zostali z dziećmi sami. Nie chcę wyobrażać sobie, co by było, gdyby na miejscu coś się stało. Nie wspominając już, że musiałem dowieźć dziecko własnym samochodem. To ogromna odpowiedzialność, bo rodzice mają coraz częściej pretensje o to, że np. powinniśmy zawieźć dzieci do innego szpitala lub inaczej zareagować.