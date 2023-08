Wychowawcy załamują ręce. "To już przechodzi ludzkie pojęcie"

- To był koszmar, straciłam mnóstwo nerwów. Ze stresu pojawiły się u mnie objawy łuszczycy — mówi Weronika*, która niedawno wróciła z kolonii, gdzie pełniła rolę kierowniczki. Na co dzień jest wykładowcą i nauczycielem w szkole integracyjnej, ale podkreśla, że to, co przeszła, to największy koszmar jej życia.