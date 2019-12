WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 dziadkowiemikołajki oprac. Klaudia Stabach 10-12-2019 (15:42) "Rodzice oszczędzają na naszych dzieciach". Matka ma do nich żal Młode kobiety często mają pretensje do teściów. Tym razem powodem były prezenty świąteczne, które zdaniem matki był zbyt tanie. "Córeczce dali jakąś najtańszą grzechotkę i broszkę. Kuzynostwo dzień wcześniej dostało gry na komputer, masę słodyczy i kolekcjonerskie auta" - wspomina. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Dzieci były rozczarowane prezentami (123RF) Na forum WP Kafeteria jedna z matek opisała sytuację, która miała miejsce w tegoroczne mikołajki. Rodzice jej męża przyjechali do dzieci z prezentami. Cała rodzina chciała jak najlepiej ugościć dziadków. "Synowie dali im pierniczki, które sami ozdabiali, zrobioną przez nich ramkę ze zdjęciem całej trójki, a młodszy syn również dał im czapeczki mikołajowe z filcu, które robili w przedszkolu" - wspomina autorka wpisu. Niestety prezenty nie ucieszyły ani babci, ani dziadka. "Teść powiedział mu, że czapeczka jest piękna, a teściowa musiała się pokazać jak zwykle, więc skrzywiła się i zaczęła narzekać, że ona nie wie, co z tym zrobi i żeby więcej jej śmieci nie znosił" - dopowiedziała młoda mama. Jednak to prezenty od dziadków przelały czarę goryczy. Młodszy syn dostał najtańsze pióro, starszy bidon, a córeczka grzechotkę i broszkę. "Broszkę półrocznemu dziecku!" - dziwi się matka i jednocześnie dopowiada istotny fakt: "Kuzynostwo dzień wcześniej dostało gry na komputer, masę słodyczy i kolekcjonerskie auta. No jest mi dość przykro, dzieci też nie wiedzą, czemu dziadkowie się tak zachowują". Internauci również nie kryją zaskoczenia zachowaniem teściów autorki wpisu. "Jak można tak dzielić wnuków" - stwierdził jeden z nich. "Żeby nie zdziwili się, gdy w przyszłości twoje dzieci będą ich gorzej traktować niż drugich dziadków" - dopowiedział drugi komentujący. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. W kuchni Lis Grażyna Wolszczak Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne