Śluby humanistyczne. Joanna udziela ich od dziewięciu lat

Niektóre pary są po rozwodach i nie mają możliwości ponownego pobrania się w kościele, a nadal zależy im na ceremonii, która będzie dla nich emocjonalnym i duchowym przeżyciem. Nawet jeśli trafi się bardzo sympatyczny urzędnik, to jednak wydarzenie ogranicza się do kilku urzędniczych sformułowań. Para może jedynie zgodnie oświadczyć, że chce być razem. Nie ma tam miejsca na złożenie osobistej przysięgi. Podczas ceremonii, które my organizujemy, zakochani mogą obiecać sobie, co tylko chcą. Prowadzimy także wiele ceremonii par mieszanych narodowościowo, które znają tę formę ślubu z innych krajów lub miały problemy formalne w USC.