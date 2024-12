Rodzina Clarke już po przeprowadzce. "Nikt nie mówił, że będzie łatwo"

Rodzina pięcioraczków z Horyńca od pewnego czasu żyje w Tajlandii. Choć pojawiały się pomysły o powrocie do Polski, taka decyzja nie zapadła ze względu na dzieci, którym podoba się obecne miejsce zamieszkania. Małżeństwo postanowiło jednak znaleźć inny dom. Rodzina już jest po przeprowadzce.

Rodzina pięcioraczków z Horyńca zamieszkała w budynku, w którym kiedyś znajdował się hostel, co dla niektórych internautów okazało się powodem do pozostawiania kąśliwych komentarzy. Dominika jednak nie zważa na te uwagi i cieszy się z podjętej decyzji.

Jak dodaje dalej, nowy dom przypomina jej dzieciństwo u babci, gdzie panowały skromne warunki, bez żadnych luksusów, jednak nie to było przecież najważniejsze.

Z kolejnych instagramowych wpisów możemy dowiedzieć się, ile kosztuje zakup wyposażenia do domów w Tajlandii. Dominika skrupulatnie o wszystkim informuje zainteresowanych. Kobieta nie kryje też, że bardzo ważne są dla niej ciepłe słowa oraz wsparcie fanów.

Do rodziny dotarły też dwie małe sofy, za które rodzina zapłaciła w sumie 500 zł. Przy pomocy właściciela domu udało się też zatrudnić ekipę, "która w rekordowym tempie 2 godzin zainstalowała klimatyzację. Całość z montażem kosztowała 1500 zł".

