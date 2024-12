Mama pięcioraczków nie wytrzymała. Podzieliła się radosną nowiną

"Kochani, mamy to" - napisała na Instagramie Dominika Clarke, która na bieżąco zdaje relację z życia całej rodziny w słonecznej Tajlandii. Jak się okazuje, małżeństwo wraz z dziećmi już wkrótce przeprowadzi się do nowego domu. "Będą zmiany, będą wyzwania, ale przede wszystkim będzie to nasze miejsce" - pisze uradowana mama pięcioraczków z Horyńca.